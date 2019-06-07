الأوقاف تقرر فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي المعاهد الأزهرية

قررت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للخطابة بالمكافأة لمدرسي المعاهد الأزهرية من خريجي جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها، وذلك لمدة أسبوعين وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وطالبت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - الراغبين في التقدم ملء النموذج المعد لذلك على موقع الوزارة الألكتروني متضمنا كل البيانات.

من جانب آخر،قررت وزارة الأوقاف فتح باب القبول لخطباء المكافأة الذين اجتازوا اختبارات التحسين و للراغبين منهم في إقامة الشعائر بأحد المساجد الواقعة في نطاق عملهم ، وذلك لإمامة الصلاة الجهرية (المغرب – العشاء – الفجر ) في المساجد التي يؤدون أو يؤدي زملاؤهم من خطباء المكافأة بها خطبة الجمعة ، أو صلوات الفجر والظهر والعصر في أي مسجد تحدده المديرية.

وتقرر أن يتقاضى الخطيب مكافأة عن ذلك تعادل ما يتقاضاه عن خطبة الجمعة بحد أدنى 300 جنيه شهريًا ، كما يشمل ذلك جميع شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين من الوزارة، على أن يتقاضى شيخ المقرأة مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا، وعضو المقرأة مكافأة قدرها 300 جنيه شهريًا.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات ستشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفقه الطهارة والصلاة فحسب، بالنسبة لخطباء المكافأة وأعضاء المقارئ أما شيوخ المقارئ فيقتصر الاختبار على فقه الطهارة والصلاة فحسب.