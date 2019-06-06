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وزير خارجية ألمانيا يزور طهران الأسبوع المقبل لبحث الاتفاق النووي المتعثر

برلين - أ ش أ
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 10:59 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 10:59 م

يقوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بزيارة إلى طهران الأسبوع المقبل؛ لبحث الاتفاق النووي المتعثر الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قولها إن ماس سيلتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين المقبل، حيث تعتقد برلين أن الاتفاق النووي مازال يمثل اتفاقا جيدا يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت - العام الماضي - من الاتفاق النووي بدعوى أنه لم يمنع إيران بشكل كاف من تطوير أسلحة نووية.


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