تقارير عن سحب الولايات المتحدة قوات لها في ألمانيا دون تأكيد من البيت الأبيض

رفض البيت الأبيض تأكيد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا بسحب آلاف الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون أليوت اليوم الجمعة (بتوقيت أمريكا) ردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه لم يصدر أمر بهذا حتى الآن.

وأضاف المتحدث إن ترامب يراجع بصفة دائمة مهام القوات الأمريكية في الخارج، وأوضح قائلا: "الولايات المتحدة حاسمة في شأن التعاون مع حليفتها ألمانيا".

وكانت "وول ستريت جورنال" نشرت الجمعة تقريرا استندت فيه لمسؤول بالإدارة الأمريكية لم يذكر اسمه، صرح بأن ترامب أمر بسحب 9500 جندي من القوات الأمريكية في ألمانيا حتى سبتمبر المقبل والذي يبلغ قوامها حاليا 34500، مبينا أن هناك اتجاها إلى تحديد سقف أعلى لعدد القوات الأمريكية في ألمانيا قدره 25 ألف رجل.

وقال المسؤول إن مذكرة بذلك صدرت من البيت الأبيض ووقعها مستشار ترامب للأمن القومي روبرت أوبرين.

ولم يعرب البيت الأبيض عن رأيه في التقرير بعد طرح سؤال عليه بشأنه.