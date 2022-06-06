قضى القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، بالسجن 8 سنوات على السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الانتخابي الخفي.

وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسبدي امحمد، السعيد بوتفليقة بـ8 سنوات حبسا نافذا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، وألزمته بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري، وفق صحيفة الشروق ذائعة الصيت في الجزائر.

كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال، علي حداد، في القضية نفسها بـ4 سنوات حبسا نافذا بتهم "تبييض الأموال"، و"استغلال النفوذ"، و"عدم التصريح بالممتلكات"، في حين تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

جديرب الذكر أنه في 31 مايو 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف "قناة الاستمرارية" في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.