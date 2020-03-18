مصلحة الضرائب تطالب الشركات بالتسجيل الذاتي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15 يونيو

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة للتيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم تطبيقها بشكل مرحلي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم (208) لسنة 2022، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتي، والحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 يونيو الجاري.

وقال عبد القادر، إن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتي يتطلب توافر الختم الإلكتروني.

وأشار إلى أنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر، موضحا أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتي هي الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة.

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‏وأوضح عبد القادر، أن خطوات التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالي مباشرة:https://profile.eta.gov.eg/signUp،

ويتم إدخال الرقم الضريبي للممول (الشركة) المكون من تسعة أرقام، وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الإلكتروني، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الإلكتروني الخاص بالممول (الشركة) ورقم موبيل الممول (الشركة)، وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الإلكتروني وكود تأكيد على الموبيل على الممول لإدخالهم في الخانات المحددة بصفحة التحقق.

وبعد ذلك يتم إدخال بيانات المفوض (رقم بطاقة قومي سارية – الاسم الأول والأخير –البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول)، ثم يتم الضغط على إنهاء وإرسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل.

وأشار إلى إرسال دعوة للمسؤول (المفوض)؛ لاستكمال التسجيل ويتم فيها إدخال الرقم القومي للمفوض ورقم موبيل المفوض، وإدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وقال عبد القادر، إنه في حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية:

"مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم".

وأكد عبد القادر، أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني التالي: tax.media@eta.gov.eg؛وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208) لسنة 2022 بإلزام الشركات المُسجلة بمناطق (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من ١٥ يونيو ٢٠٢٢، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (٤٤٣)، ورقم (٦١٩) لسنة ٢٠٢١ بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).