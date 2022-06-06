الهند تسعى لزيادة وارادتها من النفط الروسي من شركة روزنفت

تسعى الهند حاليا إلى مضاعفة وارداتها من النفط الروسي مع شركات التكرير المملوكة للدولة الحريصة بشدة على الحصول على مزيد من الإمدادات بأسعار مخفضة من شركة روزنفت الروسية للطاقة مع رفض المشترين الدوليين التعامل مع موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن مصادر على إطلاع بخطط المشتريات الخاصة بالشركات الهندية، القول بأن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي على تأمين ووضع اللمسات الأخيرة على عقود توريد جديدة لمدة ستة أشهر للخام الروسي إلى الهند.

وأضافت تلك المصادر ، أنه يتم حاليا البحث عن الشحنات على أساس التسليم من روزنفت ، مع قيام البائع بمعالجة أمور الشحن والتأمين.

وأوضحت أنه إذا تم إبرام اتفاقيات التوريد هذه، فإنها ستكون منفصلة وستسبق الشحنات التي تشتريها الهند بالفعل من روسيا عبر صفقات أخرى.

وقالت المصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها لأن لمباحثات لاتزال سرية ، إن التفاصيل المتعلقة بحجم وأسعار تلك الشحنات لاتزال قيد التفاوض مع البنوك الهندية التي من المقرر أن تمول جميع الشحنات بالكامل.