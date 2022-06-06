 السيطرة على حريق مدرسة دون إصابات بالعجوزة - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق مدرسة دون إصابات بالعجوزة

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:14 م
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة بالطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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