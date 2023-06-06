 الدول الشرقية بحلف الناتو تدعو إلى الوحدة في الصراع الأوكراني - بوابة الشروق
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الدول الشرقية بحلف الناتو تدعو إلى الوحدة في الصراع الأوكراني

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 9:16 م
جدد قادة تسع دول بشرق حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعمهم لأوكرانيا في الصراع مع روسيا.

وخلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في براتيسلافا، استعدادا لقمة الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل، أكد قادة دول شرق الحلف استقلال أوكرانيا ورفض انتهاك حدودها المعترف بها.

وفي مؤتمر صحفي خلال الاجتماع، دعت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، التي استضافت الاجتماع، الحلفاء الغربيين إلى التوحد ضد روسيا المعتدية.

وأكدت تشابوتوفا أن العام الماضي أظهر أن أفضل طريقة لاستعادة السلام في أوروبا هي تكثيف المساعدات لأوكرانيا.

وتشمل "صيغة بوخارست التسع" التي تأسست عام 2015، بولندا ورومانيا وسلوفاكيا وكذلك بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك والمجر.

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