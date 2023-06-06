تركيا: وزير الخزانة الجديد يلتقي المرشح لشغل وظيفة محافظ البنك المركزي

التقى وزير الخزانة والمالية التركي المعين حديثا، محمد شيمشك، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لمصرف "فيرست ريبابليك بنك" ، حافظ جاي إركان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة ، بعد أن برز كمرشح محتمل لشغل منصب محافظ البنك المركزي التركي.

ونقلت بلومبرج عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها إن إركان، الذي عمل أيضا لما يقرب من عقد من الزمان في مجموعة جولدمان ساكس ، التقى شيمشك اليوم الاثنين .

ورفض مكتب شيمشك التعليق على تلك الأنباء بينما لم يرد إركان

على اتصالات تليفونية لطلب التعليق على النبأ.

يشار إلى أن اختيار من سيخلف محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو هو أمر حساس بالنسبة للسوق ، فيما يسابق الرئيس رجب طيب أردوغان الزمن لإكمال تشكيل فريقه الاقتصادي.