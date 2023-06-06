وزير الدفاع الألماني يدعو لتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع الهند

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى توسيع التعاون العسكري مع الهند.

وقال الوزير في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية خلال زيارته لنيودلهي اليوم الثلاثاء: "نسعى لتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية".

وبعد ذلك التقى بيستوريوس ممثلين عن قطاع صناعة الأسلحة الألمانية، التي تريد توسيع مشاركتها مع الهند. وأوضح بيستوريوس أنه "بالطبع لم يكن في جعبته عقود"، لكنه متواجد في الهند لمرافقة ممثلي القطاع ودعمهم. ويعتزم الوزير لقاء مسؤولين حكوميين اليوم.

وأشار بيستوريوس إلى التعاون طويل الأمد بين الهند وألمانيا القائم منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأضاف: "من المهم أن نرى أنفسنا كشركاء استراتيجيين، وقد كنا نرى أنفسنا كذلك دائما وسنواصل هذه الرؤية".

ويدور نقاش حاليا حول صفقة بمليارات اليورو تتضمن بيع غواصات ألمانية للهند. وقال بيستوريوس إن الهند هي "أحد أهم الشركاء في المنطقة"، بصرف النظر عن حقيقة أن الهند لم تتخذ موقفا سياسيا واضحا ضد الحرب الروسية في أوكرانيا، موضحا أنه من الأفضل ألا تتوقع ألمانيا أن يدلي الجميع بموقف واضح، مشيرا إلى أن الهند تعتمد أيضا بشكل كبير على الواردات من صناعة الأسلحة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن الهند، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة، لديها واحد من أكبر الجيوش في العالم، وتعتبر أيضا واحدة من أكبر مستوردي المعدات العسكرية في العالم، حيث تسعى لتحديث قواتها المسلحة. وبالنسبة للمعدات العسكرية تعتمد نيودلهي بشكل كبير على روسيا بسبب العلاقة التاريخية الوثيقة مع موسكو.

في المقابل حاولت الهند في الآونة الأخيرة بشكل متزايد الإنتاج محليا، سواء بمفردها أو بالتعاون مع دول أخرى. ويعتبر الجيش من القطاعات المهمة للهند، ويرجع ذلك جزئيا إلى العلاقات المتوترة للغاية مع الدولتين المجاورتين الصين وباكستان، اللتين خاضت الهند ضدهما حروبا بالفعل.