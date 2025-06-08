قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، إن نتائج المنتخب الوطني مع المدير الفني الحالي حسام حسن جيدة جدًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف في تصريحات للإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة "الشرق"، أن الأداء الفني للمنتخب ينقسم إلى جزئين الأول خططي ويعود إلى المدير الفني، والثاني يرتبط بجودة اللاعبين المتاحة، مؤكدًا أن هناك نقصًا واضحًا في بعض العناصر، خاصة على مستوى "العقلية" داخل الملعب.

وأوضح الصقر، أن معظم بطولات المنتخب الوطني في الماضي تحققت بنسبة كبيرة من لاعبين محليين، في وقت لم يكن عدد المحترفين في الخارج كبيرًا، لافتًا إلى تراجع نوعية اللاعبين في الوقت الحالي حتى على مستوى الانتماء لقميص المنتخب، الذي بات في بعض الأحيان أقل أولوية من الانتماء للأندية.

وتابع: "زمان كنا نعتمد على لاعبين لديهم شخصية داخل الملعب، قادرين على التحكم في رتم المباراة حتى ضد خصوم أقوى، أما الآن فهناك فارق كبير في القوة والسرعة مقارنة بمنتخبات مثل المغرب والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار، لذلك نحن بحاجة لزيادة عدد المحترفين لبناء قاعدة أوسع يمكن للمدرب الاختيار منها".

وأشار إلى أن المنافسة المحلية لم تعد كافية، حيث تتشابه أغلب الفرق واللاعبين، ولم يعد هناك عدد كبير من العناصر التي يمكن تصنيفها كاستثنائية.

وعن شخصية المدير الفني، قال أحمد حسن: "الكابتن حسام حسن مشكلته في انفعالاته وتصريحاته في توقيتات تحتاج لقدر أكبر من الذكاء. هو دائمًا يقول إن مثله الأعلى في التدريب هو الكابتن محمود الجوهري، لكن الجوهري كان يتمتع بذكاء شديد، وكان قادرًا على تقبل النقد والتعامل معه، حتى لو جاء من شخص عادي في الشارع".

وأضاف أن حسام حسن لا يتقبل النقد الفني حتى لو كان موضوعيًا، ويرى في كل انتقاد موقفًا عدائيًا، وهو ما وصفه بالمشكلة التي يجب تجاوزها، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من الإعلام والجماهير والمسؤولين.

وأوضح أن تقبل الرأي الآخر لا ينتقص من قيمة المدير الفني، بل على العكس قد يساعده على التطور، قائلاً: "مش لازم تطلع تهاجم كل من انتقدك، حتى لو كسبان، ولو قلت ببساطة إن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن، الناس هتتفهم وتدعمك".

وأكد أنه يفضل المدرب الوطني لمنتخب مصر إذا توفرت فيه الكفاءة الفنية والذكاء، موضحًا أن المدرب المصري يعرف طباع اللاعبين المحليين جيدًا ويستطيع التعامل معهم، لكنه يحتاج فقط إلى صبر من الإعلام مثلما يحدث مع المدرب الأجنبي.