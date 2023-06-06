رئيس هيئة الشراء الموحد: إنشاء معامل مرجعية وإجراء كشف لحظي على الماء والهواء

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنّ الهيئة اهتمت بإنشاء معامل مرجعية وإجراء الكشف اللحظي على الماء والهواء.



وأضاف خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ركزت أيضا على تجهيزات المعامل المركزية في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أنّ توطين الصناعة هو تكليف رئاسي للهيئة منذ 2016، موضحا أنّه في ذلك العام كان عدد الشركات المصرية التي كانت تتوافق مع ممارسات الهيئة بلغ أربع شركات فقط، في حين أصبحت الشركات حاضرة حاليا في مختلف القطاعات سواء فلاتر غسيل الكلى أو قسطرة القلب أو الجوانتي المعقم أو العدسات أو الحضانات أو اختبارات صورة الدم أو الشرائح والمسامير أو مستلزمات العمود الفقري أو مفاصل الحوادث والطوارئ أو تأثيث غرف العمليات أو مستلزمات الجراحة العامة أو الغيارات الطبية.



ويُقام المؤتمر بدءا من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.



ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.



ويجمع المعرض والمؤتمر، كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.



وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".