اتحاد الكرة يعلن إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيتم إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سنقوم بتوقيع بروتوكول خاص بإنشاء صندوق لدعم منتخبات الناشئين في مؤتمر صحفي اليوم، الصندوق برعاية الشباب والرياضة وسيكون له مجلس أمناء وهو خاص بوجود دعم مالي من رجال الأعمال لدعم المنتخبات، وسيبدأ الصندوق بمبلغ 52 مليون جنيه، وهي عبارة عن مساهمات اجتماعية من شركات وطنية ورجال أعمال بعيدًا عن أي رعاية للمنتخبات".

وأكمل: "مجلس أمناء الصندوق ممثل من وزارة الشباب واتحاد الكرة والشركات الداعمة، ولازال هناك أفكار أخرى، وسيتم الإعلان لاحقًا عن خطة الصندوق والاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة المقبلة".

وأتم: "سيكون هناك اجتماعات كثيرة للصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث دعم منتخبات الناشئين بعيدًا عن المنتخب الأول أو الأوليمبي، لأننا نبحث عن بناء قاعدة جيدة من اللاعبين للسير على خطى محمد صلاح وتسهيل فكرة احترافهم بالاتفاق مع الأندية".