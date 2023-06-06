وزير الصناعة السعودي: نسعى لتوقيع ما يزيد عن 70 اتفاقية مع مصر

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبان المصري والسعودي لتوقيعها، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيتين في القطاع الصناعي مؤخرًا.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «الاتفاقية الأولى حول تنمية التجارة البينية، للعمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن أن تستخدمها الدولتان لرفع قيمة الصادرات».



وأشار إلى أن «الاتفاقية الثانية تتمثل في إمكانية تحول مصر إلى محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية، واستخدام الاتفاقات التي تتمتع بها مصر في السوق الإفريقي أو مع أي تكتلات أخرى».



وذكر أن «مصر والمملكة متقاربتان من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي في قطاع التعدين، ومتماثلتان إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية»، مضيفًا: «مصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه».



واستطرد: «المملكة تركز على نوعية المعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم للحياد الصفري لصناعة مكونات الطاقة الجديدة، ومصر مهتمة هي الأخرى بهذا الجانب، وهناك عمل تكاملي مشترك ومصر من الشركاء الأوائل الذي ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالمملكة عام 2022 وهو من أهم المحطات».