8 طائرات صينية وروسية تدخل منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية دون إشعار سابق

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دخلت 4 طائرات عسكرية صينية و4 طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية (KADIZ) بدون إشعار سابق اليوم الثلاثاء، مما دفع القوات الجوية الكورية الجنوبية لإرسال طائراتها المقاتلة إلى مكان الحادث.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن 4 طائرات عسكرية صينية و4 طائرات عسكرية روسية دخلت بالتتابع إلى منطقة الدفاع الجوي لتحديد الهوية لكوريا الجنوبية وخرجت منها في الفترة من 11:52 صباحا حتى 1:49 ظهرا، لكنها لم تنتهك المجال الجوي للبلاد.

وأوضحت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي حدد الطائرات العسكرية الصينية والروسية قبل دخولها منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية، وأرسل الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الكورية لتنفيذ تدابير تكتيكية استعدادا لأي حوادث محتملة.

وجاء دخول الطائرات إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية بعد أن سلط وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الضوء على التزامهم بتعزيز التعاون الأمني الثلاثي على هامش مؤتمر شانغريلا الأمني، وهو مؤتمر أمني سنوي في سنغافورة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يشار إلى أن منطقة الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا، ولكنها مصممة لكي تقوم الطائرات الأجنبية بتعريف هويتها لمنع الاشتباكات العرضية.