استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

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استشهد شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت وكالة «وفا»، بأن الشاب محمد حافظ رفيق أبو بكر (26 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة يعبد بعد منتصف الليلة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى أن الشهيد فقد منذ ساعات الفجر الأولى، وعثر عليه صباح اليوم بين حقول البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بلدتي يعبد وعرابة وقرية جلبون في جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المناطق المذكورة، وداهمت عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



