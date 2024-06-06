تنظم مؤسسة القلعة للمنح الدراسية الحفل السنوي الثامن عشر لإعلان أسماء الفائزين الحاصلين على المنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2023/2024، والاحتفال بالخريجيين الذين شاركوا في تشكيل جيل جديد من قادة الأعمال في مختلف تخصصاتهم والنهوض بمستقبل البلاد.

وتأتي الاحتفالية في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نحو المساهمة في التنمية الوطنية، عبر توفير المنح الأكاديمية للشباب المصري الموهوب والواعد لتمكينهم من الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في أكثر المجالات الدراسية تأثيرًا، بما ينعكس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وعبرت المؤسسة عن سعادتها بالاحتفال بالدفعة الجديدة من المبعوثين، وبالوصول الى 215 منحة دراسية وذلك الإثنين 24 يونيو 2024.

وسيُعقد الحفل بحضور ممثلي شركة القلعة وعلى رأسهم الدكتور أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بالشركة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بالشركة، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية من بينهم السفير حسين الخازندار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وياسمين الضرغامي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتعد مؤسسة القلعة للمنح الدراسية أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر، حيث قدمت المؤسسة على مدار 18 عاما 215 منحة دراسية للشباب المصري الواعد من 15 محافظة – مع تحقيق المساواة بين الجنسين – للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في أكثر من 35 تخصص من أكثر من 72 جامعة من أعرق الجامعات الدولية، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة اكسفورد وجامعة كامبريدج وجامعة كولومبيا وجامعة وارتون، وغيرها من الجامعات المرموقة.

يأتي تخرج الدفعة الثامنة عشر في ظل حرص مؤسسة القلعة منذ نشأتها عام 2007 على استدامة مبادراتها وتركيزها بصورة خاصة على التنمية البشرية وتطوير المنظومة التعليمية في مصر وإطلاق ودعم الطاقات الكامنة التي يحظى بها الشباب المصري وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم، وذلك إيمانًا منها بأهمية التعليم كعامل أساسي في التنمية البشرية والتقدم الاقتصادي. ويأتي ذلك أيضًا تأكيدًا على إيمان شركة القلعة كمستثمر مسئول بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الطاقات البشرية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتفخر شركة القلعة بكل الحاصلين على شهادات الدراسات العليا من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، خاصة الذين شاركوا في تنفيذ مشروعات إبداعية وإطلاق مبادرات ثقافية تفتح آفاق مستقبل جديد بمصر.