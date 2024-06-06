بوريل: يجب أن توافق حماس وإسرائيل الآن على الخطة الأمريكية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن حركة حماس وإسرائيل يجب يوافقا الآن على الخطة الأمريكية المكونة من ثلاث مراحل بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن بوريل قوله إن "وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".

كان بايدن قد أعلن، الجمعة، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.