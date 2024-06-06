الفيضانات في بافاريا تؤثر على انتخابات البرلمان الأوروبي

تؤثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية بافاريا الألمانية على الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث اضطر عدد من مراكز الاقتراع إلى تغيير مواقعها، ووردت أنباء عن فقدان وثائق تصويت.

وقال توماس جوسل، مسؤول الانتخابات في ولاية بافاريا، اليوم الخميس إن مجالس البلدية لم تعد صالحة للاستخدام بعد في بعض المناطق المتضررة، ولذلك تم إنشاء إدارات بلدية مؤقتة.

وفي المقابل أوضح جوسل أنه تبين من خلال محادثات مع مسؤولي الانتخابات في هذه المناطق أنه يمكن إجراء الانتخابات بشكل صحيح.

وأشار جوسل إلى أنه سيتعين على الناخبين الذين فقدوا وثائق التصويت الخاصة بهم بسبب الفيضانات أو لم يتلقوها الاتصال بسلطتهم المحلية على الفور لطلب وثائق جديدة وجلبها.

وقال جوسل إنه لا يزال من الممكن إصدار بطاقات تصويت جديدة في بافاريا حتى الساعة 12 ظهرا يوم السبت المقبل.