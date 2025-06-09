زيزو يشارك بديلا في مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا

شهدت مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين صباح اليوم، ضمن استعداداتهما النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشاركة أحمد سيد زيزو بديلا في شوط المباراة الثاني.

ودخل زيزو بديلا في الدقيقة 56 بدلا من جراديشار ليسجل الوافد الجديد ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 من تمريرة في ظهر دفاعات باتشوكا توغل تريزيجيه بالكرة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك.

وسجل جون كينيدي هدف التقدم لصالح الفريق المكسيكي في الدقيقة 11، بعد تمريرة بينية متقنة اخترقت دفاع الأهلي، انفرد على إثرها بالحارس محمد الشناوي، وسدد الكرة في الشباك ببراعة.