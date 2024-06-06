مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف نازحين في مدرسة للأونروا وسط غزة

استشهد 27 نازحا فلسطينيا وأصيب عشرات، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لوكالة الأونروا الأممية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلام الحكومي بغزة عبر تليجرام عن المجزرة التي أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق بتنفيذها.

وقال المكتب: "ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرة مُروّعة من خلال قصف عدة غرف تأوي عشرات النازحين في مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في منطقه مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "هذه المجزرة المروعة وصل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى 27 شهيداً وعشرات الإصابات بين صفوف النازحين الآمنين في مدرسة الأونروا في جريمة يندى لها جبين البشرية".

وتابع: "ما زالت تتدفق أعداداً هائلة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى التي امتلأت بالجرحى والمرضى بثلاثة أضعاف قدرتها السريرية وهذا ينذر بكارثة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء بشكل أكبر".

وشدد في بيانه على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر لهو دليل واضح على مواصله ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة".

وأدان المكتب "الاصطفاف الأمريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ودعمه العسكري له بالسلاح وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة هذه الإبادة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن "طائرات حربية هاجمت بتوجيه من هيئة الاستخبارات والشاباك مجمعًا كانت تستخدمه حركة حماس ويقع داخل مدرسة للأونروا في منطقة النصيرات"، على حد زعمه.

كما زعم في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه "تم اتخاذ خطوات عديدة من شأنها تقليص احتمالية إصابة المدنيين".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي توشك على دخول شهرها التاسع أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.