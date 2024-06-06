البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه مع الرئيس السيسى بوزارة الدفاع في 3 يوليو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: "جماعة الإخوان كانت تحاول طوال الوقت التقرب منا من خلال ادعائهم أنهم يهتمون بنا، وأن الكنيسة المصرية غالية عندهم، كانوا يتصورون أنني سأقتنع بهذا الكلام من خلال رؤيتهم للكنيسة، لكن ما في القلوب كان معروفاً للجميع، والأحداث والاعتداءات التي تمت على الكنيسة أظهرت حقيقة ذلك".

وأضاف خلال شهادته مع محمد الباز في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "خلال العام الذي شهد حكم الإخوان، لم ألتقِ بأي أعضاء في الجماعة أو مرشد الجماعة، لكن التقيت فقط بالمسؤول الإعلامي لديهم.

وفي يوم 30 يونيو، كنت متواجداً في أحد الفنادق، وهو المقر الذي كنت أخدم منه، تتواجد الكنيسة المركزية المرقسية في منطقة وسط البلد بالإسكندرية، واستقريت هناك حتى يوم 3 يوليو".

وتابع: "يوم 3 يوليو، تواصلت معنا وزارة الدفاع المصرية لحضور اجتماع في نفس اليوم الساعة 3 مساءً، وأبلغوني أن هناك طائرة في مطار برج العرب سأستقلها للوصول إلى القاهرة سريعاً، وبالفعل، وصلت قبل موعد الاجتماع، وكان هناك حوالي 20 شخصاً، حتى وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق صدقي، ثم بدأ الاجتماع واستعراض الأحوال الأخيرة في الدولة".

استكمل: "بدأ كل شخص منا يتحدث حول رؤيته لمستقبل البلاد، وتم تلخيص الآراء جميعها ثم تجميعها لتحديد ما سينفذ منها، وأعطيت للمستشار القانوني ليصيغها قانونياً، ثم لشيخ الأزهر ليراجعها لغوياً، وطلبوا منا أن كل شخص سيقول كلمة في حدود دقيقتين. تحدثت حينها في الاجتماع دون أي تحضير للأمر".