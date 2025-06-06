في استجابة إنسانية سريعة، سلّم أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عقد ملكية "توك توك" حديث إلى السيدة أمل السيد محمود، التي تعول أسرتها بمفردها، بعد أن فقدت مركبتها السابقة إثر غرقها داخل نفق سيدي بشر بسبب العاصفة الجوية الأخيرة التي اجتاحت المدينة.

وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب "مصر أكتوبر" بالإسكندرية، الذي تبرّع بالمركبة الجديدة ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تمكين الأسرة المتضررة من استعادة مصدر دخلها، بالتزامن مع أجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال تسليم المركبة، وجّه المحافظ تحية خاصة للسائق أحمد عبد المنعم، الذي يعمل لدى السيدة أمل، بعدما انتشرت صور له وهو يحاول إنقاذ "التوك توك" من الغرق، في مشهد حظي بتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوصى المحافظ السيدة أمل بمنح المركبة القديمة للسائق، تقديرًا لشجاعته وتفانيه في العمل.

وأكد المحافظ أن هذه اللفتة تأتي في إطار دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية الهادفة، وتعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة الظروف الطارئة، ومساندة الأسر المتضررة.