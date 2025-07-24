استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يوليو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

وثبتت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 22 إلى 30 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 15 إلى 35 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا.

وثبت سعر التفاح البلدي ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيهًا.

استقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 20 إلي 28 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتترواح بين 15 إلي 25 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 30 إلى 60 جنيهًا.

واستقرت أسعار البرقوق لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

وثبتت أسعار الكمثري لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.