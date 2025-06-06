مع حلول عيد الأضحى المبارك، يتجدد حرص الكثير من المواطنين على أداء شعيرة الأضحية بما يليق بجلال هذا الموسم الكريم، وهو ما يبرز أهمية الوعي باختيار الأضحية وفقًا للشروط الشرعية والضوابط الصحية، إلى جانب اتباع الأساليب السليمة في حفظ وتخزين لحومها لضمان جودتها وسلامتها الغذائية.

وقال مدير عام الإدارة العامة في مجزري البساتين و15 مايو وأمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بالقاهرة د. السيد عبد الرحمن صقر، إنه بعد الذبح، على المواطنين اتباع خطوات دقيقة للحفاظ على سلامة اللحوم، تبدأ بتقطيعها إلى كيلوهات وفردها على مشمعات، مع تشغيل المراوح لمدة أربع إلى خمس ساعات لتفعيل عملية "التيبس الرمي" التي تمنع التلوث الميكروبي، وتزيد من طراوة وصلاحية اللحم.

ولفت صقر في تصريحاته للشروق، إلى أنه يُفضل وضع اللحوم في التبريد عند درجة حرارة من صفر إلى أربع درجات مئوية لمدة 4 ساعات أو 6 ساعات قبل نقلها أو تخزينها في الفريزر، مع مراعاة المسافات بين الأكياس، ووضع الدهن أعلى الكيس لتجنب فساده.

وحذر عبد الرحمن، من تكرار فتح وغلق الثلاجة لما له من تأثير على كفاءة التبريد، مشددًا على أهمية بقاء درجة حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية لضمان سلامة اللحوم.

ونوه إلى أنه في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات مجانية للمواطنين خلال عيد الأضحى، أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن فتح المجازر الحكومية بالمجان لاستقبال الأضاحي من المواطنين بدءًا من أول أيام العيد وحتى عصر رابع أيامه، دون تحصيل أي رسوم. وأشار إلى أن أن الذبح يتم بإشراف أطباء بيطريين متخصصين داخل صالات مجهزة، مع تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة، والحفاظ على النظافة وسلامة اللحوم.

وناشد المواطنين بعدم الذبح في الشوارع أو المنازل حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، لافتا إلى أن الذبح العشوائي يؤدي إلى تلوث البيئة وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض، كما يعرض الإنسان للإصابة بأمراض خطيرة، موضحا أن القانون ينص على 10 آلاف جنيه غرامة وسنة حبس لمن يقوم بالذبح في الشوارع.

ونوه إلى أن الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والأبقار، والجاموس، والضأن، والماعز.

وأوضح، أنه يُفضَّل أن تكون اللحوم قد بلغت مرحلة النضج لضمان طراوتها وقيمتها الغذائية، مبيّنا أن السن الشرعي المناسب هو: خمس سنوات للإبل، وسنتان للأبقار والجاموس، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.

وشدد على أهمية الفحص الظاهري للأضحية، واستبعاد أي حيوان تظهر عليه علامات مرضية أو هزال أو عرج أو عور، كما يجب فحص العينين، والأنف، والفم، والجلد، والتأكد من خلوّها من أي إفرازات أو أعراض مرضية، كالحمى القلاعية أو الجرب أو الملاريا أو الجدري، ويُوصى باصطحاب طبيب بيطري أو خبير لتقدير عمر الأضحية عبر فحص الأسنان.