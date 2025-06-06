وكيل الصحة بالشرقية يتابع التأمين الطبي وانتشار الفرق في أماكن التجمعات خلال عيد الأضحى

تابع الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتشار الفرق الطبية وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة؛ وذلك فور الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك، والتأكد من مدى انتشار الفرق الطبية لتأمين احتفالات العيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن انتشار الفرق الطبية يأتي ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان، بجانب تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.