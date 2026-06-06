محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة المعهد النموذجي للغات في المنصورة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمعهد الأزهري النموذجي للغات بالمنصورة، بحضور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية.

وتفقد المحافظ عددا من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير العملية، وتوفير كل سُبل الدعم اللازمة لتوفير المناخ المناسب والأجواء اللازمة لأداء الامتحانات بالمعهد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير كل سُبل الدعم للطلاب خلال امتحاناتهم، معربا عن خالص تقديره لجهود الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في دعم القطاعات الأزهرية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصباح العريف عن شكره وتقديره للدعم المتواصل من المحافظ، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لسير الامتحانات على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن المعهد يضم 18 لجنة امتحانات تشمل 7 معاهد أزهرية، وتضم 251 طالبة.

وحرص المحافظ خلال جولته على المرور داخل بعض اللجان، والاطمئنان على هدوء الأجواء وتوافر وسائل الراحة اللازمة للطالبات، كما استمع إلى بعض الطالبات حول مدى وضوح ورقة الأسئلة وتوافر سُبل الدعم داخل اللجنة، وأكد على أهمية توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب، كما التقى المواطنين خارج اللجنة واستمع إليهم، مؤكدا بذل الجهود لتلبية احتياجاتهم.