محافظ الإسكندرية يتابع امتحانات الإعدادية ويشدد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب



أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية صباح اليوم لتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 11 يونيو الجاري.

رافق المحافظ خلال الجولة أميرة يسن، وعربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونجلاء سليم، وعبدالحميد المصري، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، شدد عطية على أهمية رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم، لضمان توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والتركيز.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والرفع الفوري للمخلفات، مع منع أي مصادر للضوضاء والتحفظ على مكبرات الصوت في المناطق المجاورة للجان، بما يضمن الانضباط وعدم تشتيت الطلاب أثناء الامتحانات.

كما كلف الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بتوفير وسائل نقل مناسبة لتسهيل انتقال الطلاب والمعلمين من وإلى اللجان، بما يسهم في انتظام العملية الامتحانية دون معوقات، مؤكدا استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 111 ألفا و652 طالبا وطالبة، منهم 56 ألفا و979 طالبا و54 ألفا و673 طالبة، موزعين على 333 لجنة امتحانية، بينما يشرف على العملية الامتحانية 14 ألفا و506 من الملاحظين.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم المنظومة التعليمية وضمان انضباط وسلاسة سير الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.