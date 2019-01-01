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التقط اللاعب الشهير سيرجيو راموس، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، وقائد المنتخب الأسباني، صورة تذكارية ببيتزا تحمل صورته، ونشرها على حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وأعرب اللاعب الشهير عن إعجابه الشديد بتصميم البيتزا، وحرص على التقاط الصور التذكارية معها.

وأشاد راموس بمدينة الغردقة الرائعة، ومنتجعاتها السياحية، وشواطئها، والجزر البحرية وخاصة جزيرة الجفتون.

وصاحب راموس، زوجته "بيلا روبيو"، وأسرته في رحلة سياحية على متن لانش خاص إلى جزيرة الجفتون بالغردقة، حيث جرى تجهيز مركب سياحي خاص للقيام بالرحلة ضمن جولته السياحية في البحر الأحمر.