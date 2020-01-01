القبض على مسؤول آخر في شركة وايركارد الألمانية

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على مدير آخر في شركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني الألمانية وايركارد على صلة بقضية اختفاء 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أصول الشركة.



وقال ممثلو الادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية، إن المشتبه فيه الذي يدير شركة كارد سيستمز ميدل إيست بدبي وهي فرع شركة وايركارد المسجلة على مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية، عاد إلى ألمانيا وسلم نفسه لسلطات التحقيق، بعد أن كان قد تم القبض عليه وفقا لمذكرة اعتقال صادرة ضده.



وبحسب الادعاء فإن مذكرة الاعتقال تستند على عدة أشياء منها "الشكوك القوية في التعاون الاحتيالي والشروع في التعاون الاحتيالي في قضايا خطيرة والاشتباه في تواطئه في جرائم أخرى".



يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد ألقت القبض على ماركوس براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد بتهمة تزوير حسابات الشركة والتلاعب بالأسوق. وقد تم الإفراج عن براون فيما بعد بكفالة قدرها 5 ملايين يورو.



كانت وايركارد قد اعترفت في الشهر الماضي بوجود ودائع بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.



وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأن من المرجح للغاية بأن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت :" لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة".