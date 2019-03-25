شريف عامر ناعيا الفريق محمد العصار: كان مثالا للإتقان والإخلاص لما يتحمل من مسئوليات

نعى الإعلامي شريف عامر، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية قبل قليل بعد صراع مع المرض.



وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء الاثنين: «عرفته في لحظة صعبة على مصر كلها.. كان من المتوقع أن تبقى العلاقة في إطار رسمي و مهني بحكم الظرف العام، لكنه كان مثالًا للود والصدق كما كان مثالًا للإتقان والإخلاص لما يتحمل من مسئوليات».



وأضاف: «سيقال عنه سياسيًا ووطنيًا الكثير في حينه، لكن ما يعنيني الآن الرجل محمد العصار»، متابعًا: «رحمه و رحمنا الله».



وتوفي منذ قليل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.





