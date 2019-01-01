النمسا تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، 85 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الفعلية في البلاد إلى أكثر من ألف حالة مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 16 ألفا و647 حالة، بينما توفيت 706 حالات، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 18 ألفا و365 حالة، ويتواجد 78 حالة في المستشفى منهم 11 حالة في الرعاية المكثفة.

يشار إلى أن بؤرة الإصابات الجديدة في البلاد هي ولاية النمسا العليا، وتتجه وزارة الصحة إلى إعادة فرض الالتزام بالكمامات داخل مراكز التسوق مع التوسع في الفحوصات الطبية السريعة.