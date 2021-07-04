صورة طفلة الحرب في غزة تدخل مزادا عالميا بمليون دولار

هل تتذكرون صور سيلين "طفلة الركام" التي جابت مواقع التواصل العالمية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اليوم علمت "الشروق" أن واحدة من تلك الصور معروضة للبيع بتقنية NFT، في مزاد على الإنترنت، بمبلغ يقارب المليون دولار أمريكي.

وحك المصور الفلسطيني شعبان السوسي الذي التقط صور سيلين، أول يوم العيد، وهي فوق ركام أحد الأبراج المنهارة بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع، في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، تفاصيل الاستعداد لبيع صورة بين تلك الصور على منصة عالمية.

وقال السوسي: "التقطت عدة صور للطفلة سيلين أول أيام العيد، بهدف إعادة البسمة إليها والأمل إلى نفسي بعد أن عشت أنا وأبناء منطقتنا ليلة لا يمكن وصفها، وفوجئت بأنه خلال ساعات انتشرت الصور سريعا".

وأضاف أن عدة شخصيات بارزة أظهرت دعمهم، عبر نشر صور سيلين في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أمثال الكاتبة أحلام مستغانمي، والفنانين محمد عساف، هيفاء وهبي، ياسمين عبدالعزيز، وغيرهم الكثير من داخل وخارج الوطن العربي.

وأضاف: "بعد ذلك قام عدة أشخاص بالتواصل معي بهدف شراء الصور أو حقوق استخدامها، وكنت رافضا للفكرة، حتى اقترح على أحد الأصدقاء عرض إحدى صور سيلين للبيع بتقنية حققت رواجا كبيرا مؤخراً تسمى NFT، وبعد أخذ الضوء الأخضر من والد سيلين، قمت بعرضها للبيع على منصة Foundation، إحدى أكبر المنصات في هذا المجال، والتي يمكن للشخص الانضمام لها بدعوات حصرية من اعضائها فقط".

ما الذي شجعك لبيع الصورة بهذه التقنية؟

أوضح أن ما شجعه لبيع الصورة بهذه التقنية تحديداً هي خصائص العقد الذكي، والذي يضمن عدة أمور لاتتوفر بالبيع بالطرق التقليدية، أهمها تخليد هذه الصورة في الذاكرة الإنسانية للأبد للتعبير عن القضية في غزة.

ولفت إلى أنه "سيوجه العائد المادي لمستقبل سيلين وعائلتها والعديدين من حولهم".

وتابع أن العقد الذكي يتيح للجهات المشترية دعم الآلاف من أطفال غزة ولجهات ذات مصداقية، معبرًا: "بمجرد اتمام البيع سيتم إرسال ٥٠٪ مدرجة رسمياً في العقد، لمنظمة يونيسف فلسطين ولبرنامج الإغاثة العاجلة لغزة بمنظمة PCRF، وبخصوصية مطلقة، ودون الحاجة لأية وثائق".

واستكمل: "علاوة على ذلك، يمكن لمقتني الصورة عرضها للبيع بنفس المنصة، من اجل استعادة ماقام بدفعه بشكل مباشر مع هامش ربحي، أو للقيام بعمل جولة دعم مالية أخرى بدون تكاليف، أو الاحتفاظ بها كاستثمار طويل المدى في مقتنيات تقنية ال NFT".

رأي عائلة سيلين

يقول ياسر أبو مرق، والد سيلين، للشروق: "بعد أن أطلعني شعبان على التفاصيل، لم أخذ الأمر بجدية في البداية، ولكن بعد أن علمت بأن صورة واحدة بتقنية nft بيعت بأكثر من ٧ ملايين دولار، أدركت أن صور ابنتي سيلين يمكن أن تخدم قضيتنا والمتضررين في فلسطين بشكل كبير جراء تدمير منازلهم وحياة عائلات بكاملها بسبب قصف الاحتلال".

ماهي تقنية NFT؟

قال السوسي إن تقنية NFT، هي عقود ذكية لبيع الاصول الرقمية، بحيث تضمن هذه العقود المتاحة تفاصيلها للجميع، بحفط حقوق الملكية الفكرية للبائع، واقتناء النسخة الأصلية للمشتري، سواء كانت صورة أو فيلم أو كتاب رقمي أو لوحة فنية، أو غيرها من الاصول الرقمية.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تجاوزت مبيعات تقنية الـNFT مبلغ 2 مليار دولار، أما أغلى ما تم بيعه بهذه التقنية فهي صورة بصيغة JPEG للرسام بيبل، والتي بيعت بأكثر من 69 مليون دولار.

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