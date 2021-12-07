رئيس الجزائر يقود وساطة لتقريب الفرقاء التونسيين

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

ووصل الطبوبي إلى الجزائر،يوم الأحد الماضي، على رأس وفد للمشاركة في احتفالات البلاد بستينية الاستقلال.

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية فحوى اللقاء الذي جمع الرئيس تبون، بالطبوبي، مكتفيا فقط بالإشارة إلى أن مراسم الاستقبال جرت بحضور كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

لكن مصادر مطلعة ربطت اللقاء بالأزمة السياسية التي تعيشها تونس، ورغبة الرئيس في تقريب وجهات نظر الفرقاء، وحلحلة الأزمة بهذا البلد الشقيق والجار.

وقال تبون، أمس الثلاثاء، خلال توديع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حضر احتفالات الجزائر بذكرى استقلالها الـ60: "اتمنى كل الخير للأشقاء في تونس، وأتمنى أن يلقى الدستور المقبل إقبالا كبيرا من التونسيين".

ومعروف أن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية في تونس، لا يتبنى قرارات الرئيس التونسي وبرامجه، وأعلن في عدة مناسبات أنه يرفض المشاركة في الحوار الذي أطلقه قيس سعيد.

كما جدد الاتحاد التونسي للشغل رفضه شروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي، مشددا على احترام استقلالية القضاء ورفضه الزج بالمؤسسة الأمنية في الخلافات السياسية.

وحذر الطبوبي، من محاولات جر تونس نحو محور التطبيع، بهدف محاصرة الجزائر.