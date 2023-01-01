خسرت البورصة هذا الأسبوع نحو 3.19%، رغم أن عدد جلساته كانت 3 جلسات فقط.

وواصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، ليهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.6%، ووصل إلى 17102 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 قد هبط خلال الجلستين السابقتين، وهما أول التعاملات بعد إجازة عيد الأضحى، بنسبة 1.1%و 0.5% على التوالي، "ما هبط بالمؤشر دون مستوى 17280 نقطة، وهو مستوى حماية الأرباح على المدى القصير، إذ أن كسره بصورة مؤكدة سيكون إشارة سلبية بأن السوق قد يشهد مزيدًا من الانخفاض" وفق بعض المحللين.

وكان تراجع سهم بنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي السبب الأساسي في هبوط البورصة خلال الجلسات الثلاث، وهبط في جلسة اليوم بنسبة 2.5%.

وقال أحد المحللين: "ننصح المتداول على المدى القصير بتخفيف مراكز الشراء بالهامش حتى تأكيد اختراق مستوى 17745 نقطة".