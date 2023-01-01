رئيس البرلمان التايلاندي: جولة تصويت ثانية محتملة في 19 يوليو لاختيار رئيس وزراء

قال رئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماثا للصحفيين اليوم الخميس، إن الجمعية الوطنية قد تنعقد مجددا في 19 يوليو لإجراء جولة ثانية من التصويت لتعيين رئيس وزراء في حال لم يظهر فائز من تجمع مقررا الأسبوع المقبل.

وأضاف وان نور أن الجمعية الوطنية المؤلفة من 750 عضوا سوف تجري الجولة الأولى من التصويت في 13 يوليو، ولكنها قد لا تكون حاسمة حيث أن بيتا ليمجارونرات، وهو المرشح الوحيد لائتلاف من أحزاب موالية للديمقراطية التي اكتسحت انتخابات مايو، قد يفشل في الفوز بأغلبية صريحة.

ويعد مجلس الشيوخ المؤلف من 250 عضوا - وهو كيان معين من جانب المؤسسة العسكرية الملكية عقب انقلاب 2014 – الذي سوف يصوت إلى جانب الغرفة الدنيا، أكبر تحد لبيتا.

وقال كثيرون من أعضاء مجلس الشيوخ إنهم لن يدعموا محاولته، رغم أن ائتلاف بيتا المؤلف من ثمانية أحزاب حاليا لديه 312 نائبا وهي أغلبية واضحة في مجلس النواب المؤلف من 500 عضو.

وهذا يعني أن بيتا (42 عاما) الذي يرأس حزب "إلى الأمام" الذي فاز بأغلب المقاعد في انتخابات 14 مايو، مازال يفتقر إلى 65 صوتا للوصول إلى عتبة 376 صوتا لضمان رئاسة الوزراء.