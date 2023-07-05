تحدثت المترجمة رولا عادل، إحدى القائمات على ترجمة مسلسل «عائلة الحاج متولي» إلى اللغة الإنجليزية؛ لعرضه على إحدى المنصات الأجنبية، عن تفاصيل المشروع.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أوضحت «عادل» أن ترجمة المسلسل ليس مشروعها أو فكرتها، موضحة أن المنصة الأجنبية تواصلت معهم لترجمة العمل وعرضه للمشاهد الأجنبي.

ونوهت أنها – بالتعاون مع الفريق المكون من 6 أشخاص – نجحوا في ترجمة 34 حلقة خلال أقل من شهر، رغم صعوبة الفكرة، معقبة: «بعيدًا عن الإفيهات والأمثال الشعبية، هناك بعض الجمل الساخرة في الحوار رغم أن الكلام جدي، ولابد من توضيح ذلك للمشاهد».

وأشارت إلى أن اللغة العامية مبهرة في التعبير عن معانٍ كثيرة باستخدام كلمة واحدة، مستشهدة بكلمة «ازيك» ومرادفها في اللغة الإنجليزية الذي يتطلب استخدام 3 أو 4 كلمات.

وذكرت أن البعض طلب منها ترجمة عمل آخر، يمثل قيمًا مصرية مختلفة عما يروج له «عائلة الحاج متولي» كتعدد الزوجات، منوهة أنه لا يجوز أن يتحول العاملون في الترجمة إلى رقباء على الفن والإبداع.

وقالت إن عمل المترجم الأساسي؛ نقل الكلام كما هو، مضيفة: «العمل الفني ليس بالضرورة أن يكون وعظيًا أو يعبر عن أمور موجودة في المجتمع، بل قد يكون خياليًا.. في النهاية يعرض شخصية ونموذجًا والمشاهد يمتلك الأحقية في إبداء رأيه».

وأعربت عن رفضها لفكرة التعرف على ثقافة الشعوب؛ اعتمادًا على مسلسل واحد فقط، وليس القراءات والأفلام الوثائقية والأبحاث، لافتة إلى أن الأمر ينم عن نظرة قاصرة جدًا.