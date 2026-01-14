تسجيل 124 إصابة بالحصبة في ساوث كارولاينا الأمريكية

أكد مسؤولون صحيون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تسجيل 124 إصابة جديدة بالحصبة منذ يوم الجمعة، مع اتساع رقعة التفشي في الجزء الشمالي الغربي من الولاية عقب عطلة الأعياد.

وفي الوقت نفسه، تشهد الحدود بين ولايتي أريزونا ويوتاه تفشيا ثانيا منفصلا للمرض، حيث أُصيب 418 شخصا منذ أغسطس الماضي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كان العام الماضي الأسوأ في انتشار الحصبة في الولايات المتحدة منذ عام 1991، إذ جرى تأكيد 2144 إصابة في 44 ولاية. وتوفي ثلاثة أشخاص، جميعهم غير مطعمين.

وتنجم الحصبة عن الإصابة بفيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل. ويمكن الوقاية منه عبر التطعيمات، واعتُبر المرض مُقضى عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000، إلا أن البلاد باتت مهددة بفقدان هذا الإنجاز.

ويبدأ المرض بإصابة الجهاز التنفسي، ثم ينتشر في أنحاء الجسم مسببا ارتفاعا في الحرارة وسيلان الأنف والسعال واحمرار العينين ودموعهما وظهور طفح جلدي. ورغم أن معظم الأطفال يتعافون، قد تؤدي الإصابة إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والعمى وتورم الدماغ وحتى الوفاة.

وتعرف مراكز السيطرة على الأمراض التفشي بأنه ثلاث حالات مرتبطة أو أكثر.