 بلغاريا تسعى لتوسيع محطة كوزلودوي للطاقة النووية بإضافة مفاعلين - بوابة الشروق
الخميس 6 يوليه 2023 10:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

بلغاريا تسعى لتوسيع محطة كوزلودوي للطاقة النووية بإضافة مفاعلين

صوفيا (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:53 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:53 ص

صرح رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الحكومة تسعى لتوسيع محطة كوزلودوي النووية القائمة للطاقة النووية، مما يحي خططا لإضافة مفاعلين للوحدتين الحاليتين اللتين تبلغ قدرتهما 1040 ميجا وات.

وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، لا تخطط الحكومة لإنعاش المشروع الذي يرجع لعقود لبناء محطة طاقة نووية جديدة في بلدة بيلين في دانوب.

يشار إلى أن لجنة الطاقة البرلمانية أٌقرت أمس الأربعاء، مقترحا للتفاوض في بيع مفاعلين، كانا مخططين لمشروع بيلين، لأوكرانيا بسعر 18ر1 مليار ليف بلغاري على الأقل. وتحتاج الخطة لموافقة نهائية من البرلمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك