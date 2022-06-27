بلغاريا تسعى لتوسيع محطة كوزلودوي للطاقة النووية بإضافة مفاعلين

صرح رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الحكومة تسعى لتوسيع محطة كوزلودوي النووية القائمة للطاقة النووية، مما يحي خططا لإضافة مفاعلين للوحدتين الحاليتين اللتين تبلغ قدرتهما 1040 ميجا وات.

وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، لا تخطط الحكومة لإنعاش المشروع الذي يرجع لعقود لبناء محطة طاقة نووية جديدة في بلدة بيلين في دانوب.

يشار إلى أن لجنة الطاقة البرلمانية أٌقرت أمس الأربعاء، مقترحا للتفاوض في بيع مفاعلين، كانا مخططين لمشروع بيلين، لأوكرانيا بسعر 18ر1 مليار ليف بلغاري على الأقل. وتحتاج الخطة لموافقة نهائية من البرلمان.