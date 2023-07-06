زيلينسكي يزور إسطنبول غدا الجمعة لإجراء محادثات مع أردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس، بأن الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي، يزور إسطنبول غدًا الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى صوفيا في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا؛ تهدف خصوصا الى بحث انضمام بلاده الى حلف شمال الأطلسي وتسليمها أسلحة، حيث أن بلغاريا تعد منتجة كبرى للذخائر.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالة على تطبيق «تلجرام»: «سأجري محادثات معمقة مع رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف، وسألتقي الرئيس رومن راديف، ومسؤولين من الحكومة والبرلمان وسياسيين وصحافيين».

من جانبها، أعلنت الحكومة الجديدة التي تبدي دعمًا واضحًا لكييف، عن وصول الرئيس الاوكراني في بيان مقتضب.

وسيتم توقيع «بيان مشترك» لدعم انضمام كييف إلى الأطلسي، قبل قمة فيلينيوس المقررة في 11 و12 يوليو.

وتأتي زيارة زيلينسكي، بعد شهر على تولي حكومة ليبرالية مهامها، وقد قررت تغيير نهجها بعد سلسلة حكومات انتقالية كانت معارضة لإرسال أي مساعدة عسكرية الى كييف.