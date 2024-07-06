المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر إلى 158

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 158 صحفيًا وصحفيةً.

وأشار المكتب في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى استشهاد كل من: مدير شركة ديب شوت للإنتاج الإعلامي سعدي مدوخ، والإعلامي العامل بنفس الشركة أديب سكر، والصحفي والإعلامي في وكالة فلسطين الإعلامية أمجد جحجوح، والمُعدة ومقدمة البرامج في إذاعة الجامعة الإسلامية بغزة وفاء أبو ضبعان، والصحفي والإعلامي في وكالة فلسطين الإعلامية رزق أبو شكيان.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ274 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و100 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا 98 شهيدا، و87 ألفًا و705 إصابات. وذكرت أن عددا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.