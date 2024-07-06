أمير قطر مهنئا الرئيس الإيراني الجديد: نرجو له التوفيق في خدمة بلاده

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم السبت، مسعود بزشكيان، بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «خالص التهاني للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راجين له كل التوفيق في خدمة بلاده نحو مزيد من الازدهار والنماء، بما يعود بالنفع على منطقتنا والعالم، متمنين للجمهورية حكومة وشعبا موصول التقدم والرخاء».

خالص التهاني للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راجين له كل التوفيق في خدمة بلاده نحو مزيد من الازدهار والنماء، بما يعود بالنفع على منطقتنا والعالم، متمنين للجمهورية حكومة وشعبا موصول التقدم والرخاء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 6, 2024

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح السبت، فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، على منافسه العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، المحافظ المتشدد سعيد جليلي.

وفي أول تصريح له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال مسعود بزشكيان: «نمد يد الصداقة للجميع، وكلنا أبناء هذا البلد».

وأفادت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بأن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً، حصد منها بيزشكيان على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتاً، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية.

وحسب البيانات الرسمية الإيرانية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 49.8%، وهو ما يزيد على مثيلتها في الجولة الأولى من السباق.



