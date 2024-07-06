حماس: الاستهداف الممنهج لمدارس إيواء النازحين تحدٍ لقوانين حماية المدنيين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن "الاستهداف الممنهج والمتكرر من حكومة الاحتلال الفاشية لمدارس إيواء النازحين تحدٍ لقوانين حماية المدنيين" وذلك في أول تعليق على استهداف قوات الاحتلال مساء اليوم مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

من جهته، واستهدفت الصواريخ مباشرة النازحين الذين لجأوا للمدرسة، مشيرا إلى أن القصف استهدف نازحين هُجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي. من جهتها، قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن عدد شهداء المجزرة ارتفع إلى 14، مشيرة إلى أن مدرسة الجاعوني التي تم استهدفها بغارة إسرائيلية تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.