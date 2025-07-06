صرح النائب في البرلمان الأوكراني آرتيوم دميتروك بأن واشنطن رفضت تقديم أي ضمانات لفلاديمير زيلينسكي بالبقاء في السلطة في حال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق.





وكتب دميتروك في قناته على "تلغرام": "تم إبلاغ زيلينسكي بأنه في حال اندلاع اضطرابات في البلاد، فإن الولايات المتحدة لن تدعم قمع الاحتجاجات المدنية ولن تضمن سلامة زيلينسكي وعصابته النهابين".

وأضاف النائب البرلماني أنه يمكن توفير إقامة آمنة لشخصيات نظام كييف الرئيسية في دول الغرب في حال فرارهم من البلاد.

واختتم دميتروك تصريحاته بالقول: "زيلينسكي انتهى منذ زمن، ونحن نمدد فترة بقائه في السلطة.. حاليا يعتمد زيلينسكي في أوكرانيا على كلمة البريطانيين وعلى حركة الاحتجاج التي لم تتشكل بالكامل بعد".

وكان عضو حركة "أوكرانيا الأخرى" والنائب السابق في البرلمان الأوكراني فلاديمير أولينيك قد صرح سابقا بأن زعيم نظام كييف يدرك أن الغرب يعد له بديلا، ولذا يحاول التفاوض للحصول على أفضل الشروط والضمانات الممكنة.

وأشار أولينيك إلى أن لندن تلعب دورا مهما في هذا الصدد، حيث من المتوقع أن يلجأ إليها زيلينسكي في حال استبداله، نظرا لصلاته الوثيقة بالسلطات البريطانية.