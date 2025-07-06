طعن مراهق في هجوم بساطور في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، أن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما تعرض للطعن في حفل منزلي بالضواحي الشرقية لمدينة سيدني في هجوم استخدمت فيه السواطير.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، مساء أمس السبت، إنها تلقت بلاغات بأن الصبي البالغ من العمر 16 عاما وشابا يبلغ من العمر 18 عاما كانا يقفان أمام منزل في ضاحية تشيفلي، قرب شاطئ مالابار، "عندما اقترب منهما نحو 10 أشخاص"، من بينهم شخصان يحملان السواطير.

وأضافت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان، أن الفتى البالغ من العمر 16 عاما تعرض "للاعتداء والطعن"، مما أدى إلى إصابته بجروح قطعية في ظهره وساقيه، وأنه تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقال البيان إن الشاب البالغ من العمر 18 عاما لم يصب بأذى.

وأضاف بيان شرطة نيو ساوث ويلز أن "التحقيقات الأولية دفعت الشرطة إلى الاعتقاد بأن الحادث كان متعمدا".