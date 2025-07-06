إغلاق خط حيوي وتأخير رحلات قطارات جنوبي ألمانيا بسبب حريق متعمد مشتبه به

من المتوقع أن تسجل رحلات القطارات فائقة السرعة طراز "آي سي إي" بين العاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ جنوبي ألمانيا تأخيرات كبيرة حتى صباح يوم الخميس المقبل، بسبب حريق متعمد مشتبه به في خط رئيسي.

وأوضحت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" اليوم الأحد، أن هذه التطورات تأتي بعد أن تم تحويل مسار القطارات بين مدينتي نورنبرج وإرفورت في كلا الاتجاهين بسبب إغلاق الخط الحديدي، وبالتالي تأخرت رحلات القطارات هناك لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

كما طالت التأثيرات خطوطًا أخرى، حيث جاء في بيان الشركة أنه لن يتم التوقف في محطتي إيرلانجن وبامبرج بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء رحلات بعض القطارات طراز "آي سي".

ويعود السبب في ذلك إلى إغلاق الخط بين فورشهايم وبامبرج نتيجة اندلاع حريق في نفق للسكك الحديدية في مدينة هيرشايد، بحسب ما أوضحته متحدثة باسم الشركة، وأضافت: "تجري الشرطة الجنائية تحقيقًا للاشتباه في أن الحريق متعمد".

وقالت المتحدثة إن الفحوص التي أجراها خبراء أظهرت أن الحريق تسبب في أضرار جسيمة في النفق بشكل تعذر معه استخدام خط السكك الحديدية الذي يمر فوق النفق، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا التخطيط لأعمال الإصلاح، وتم توفير حافلات للعمل كمواصلة بديلة بين فورشهايم وبامبرج.