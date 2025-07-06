البرازيل تفتتح قمة بريكس في ريو بدون شي أو بوتين

يجتمع قادة مجموعة بريكس لاقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم الأحد لعقد قمة تستمر يومين.
واشتق اختصار بريكس من الأحرف الأولى للدول الأعضاء المؤسسة: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا.
وفي أوائل عام 2024، انضمت إيران، وإثيوبيا، ومصر، والإمارات إلى المجموعة، بينما انضمت إندونيسيا في يناير الماضي.
وتعتزم القمة، التي ترأسها البرازيل، معالجة قضايا السياسة الصحية، والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
ولكن للمرة الأولى، يغيب الرئيس الصيني شي جين بينج شخصياً، حيث أرسل رئيس الوزراء لي تشيانج مكانه.
كما لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدوره في الغزو واسع النطاق لأوكرانيا، الذي بدأ عام 2022.
وسيكون مطلوبا من البرازيل، بصفتها موقعة على نظام روما الأساسي، تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وتقول دول بريكس إنها تمثل حوالي 5ر48 % من سكان العالم، 36% من مساحة اليابسة العالمية، و24% من الناتج الاقتصادي العالمي.
وتعتبر هذه الدول نفسها منبرا للتعاون بين دول الجنوب العالمي.
وتهدف المجموعة إلى أن تكون ثقلا موازيا لمجموعة السبع (جي 7) للقوى الاقتصادية الغربية الرائدة.