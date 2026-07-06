يدرس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتراضًا على قرارات التحكيم التي شهدتها مواجهة فرنسا وباراجواي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز “الديوك” بهدف دون رد سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء.

ووفقًا لما ذكرته شبكة RMC الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي يرى أن الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف اتخذ قرارات قاسية بحق لاعبي فرنسا، بعدما أشهر ثلاث بطاقات صفراء في وجوههم، مقابل عدم توجيه أي إنذار للاعبي باراجواي.

ويتركز غضب الاتحاد الفرنسي على البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليسي في الوقت بدل الضائع، عقب مشادة مع ماتياس جلارزا، إذ تؤكد اللقطات التلفزيونية – بحسب الاتحاد – أن لاعب بايرن ميونخ لم يلمس منافسه، ما يدفع المسؤولين للمطالبة بإلغاء الإنذار.

وتكتسب القضية أهمية كبيرة، لأن أوليسي سيكون مهددًا بالإيقاف عن الدور نصف النهائي إذا حصل على بطاقة صفراء جديدة أمام المغرب في ربع النهائي، حال تأهل المنتخب الفرنسي.

كما يواجه كل من مانو كونيه وبرادلي باركولا خطر الغياب عن نصف النهائي للسبب ذاته، بعد حصولهما أيضًا على بطاقات صفراء أمام باراجواي، في وقت تحوم فيه الشكوك حول جاهزية أوريلين تشواميني بسبب الإصابة.

وأشار موقع فوت ميركاتو إلى أن الاتحاد الفرنسي يدرس بالفعل مخاطبة فيفا لإلغاء بطاقة أوليسي، مستندًا إلى واقعة سابقة تم خلالها إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها الأمريكي فولارين بالوجون قبل مواجهة إنجلترا.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة قوية أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم، وسط مخاوف من فقدان عدد من لاعبيه الأساسيين حال استمرار العقوبات الانضباطية.