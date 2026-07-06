هالاند يسطر اسمه بأرقام قياسية في أول كأس العالم له

سجل إيرلينج هالاند اسمه في سجلات التاريخ لبطولة كأس العالم، بعدما وصل لـ7 أهداف في أول مشاركة له في البطولة خلال النسخة الحالية من البطولة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفجر منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بنظيره منتخب البرازيل من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقق المنتخب النرويجي إنجازًا تاريخيًا، بعدما تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه،

وسجل هالاند هدفي المنتخب النرويجي ليقوده إلى الدور ربع النهائي، ويصل للهدف رقم 7 له في النسخة الحالية من البطولة، متساويًا في صدارة جدول الهدافين مع لوينيل ميسي وكيليان مبابي.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل 7 أهداف أو أكثر في أول 4 مباريات له في البطولة، منذ الألماني جيرد مولر عام 1970، برصيد 8 أهداف.

كما بات هالاند أول لاعب أوروبي يسجل في أول 4 مباريات له في كأس العالم منذ الإيطالي كريستيان فييري في نسخة 1998.

وواصل هالاند التسجيل مع منتخب النرويج في المباراة الرابعة عشرة على التوالي بواقع 27 هدفًا في 14 مباراة متتالية.

وينتظر المنتخب النرويجي، في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك، والتي تقام في الثالثة من فجر اليوم، الإثنين.