النرويج تحقق إنجازا تاريخيا للمرة الأولى في كأس العالم

حقق المنتخب النرويجي إنجازًا تاريخيًا، بعدما تأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، خلال النسخة الحالية من البطولة 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفجر منتخب النرويج مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بنظيره منتخب البرازيل من دور الـ16 بالفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب ميتلايف، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل هالاند هدفي المنتخب النرويجي ليقوده إلى الدور ربع النهائي، ويصل للهدف رقم 7 له في النسخة الحالية من البطولة، متساويًا في صدارة جدول الهدافين مع لوينيل ميسي وكيليان مبابي.

وينتظر المنتخب النرويجي، في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة إنجلترا والمكسيك، والتي تقام في الثالثة من فجر اليوم، الإثنين.